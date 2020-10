(Di lunedì 19 ottobre 2020)- Dato che le prime schermaglie non hanno portato risultati, i giocatori delminacciano di utilizzare l'artiglieria pesante. Come in uno scontro tra super potenze mondiali,...

Marcozanni86 : Quindi i cattivi ora sarebbero i premier socialisti di Portogallo e Spagna, alleati del #PD e parte della maggioran… - chetempochefa : “Lucio Dalla è il mio cantante pop preferito, mi si è spezzato il cuore quando morì. Ho scoperto Lucio Dalla quando… - sportli26181512 : Dalla Spagna: 'Messi e compagni potrebbero rescindere il contratto con il Barcellona': La guerra fra la dirigenza e… - Ciakos1 : @bianca_cappa E dalla mitica Merkel, nonostante la loro confusione i contagi riescono a tenerli sotto i 10000.... I… - lucaquaglia66 : Liberarsi dalla #Spagna è come liberarsi dalla #mafia, si sa -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Corriere dello Sport

Leo ha mandato il burofax dicendo che se ne sarebbe andato via dal Barça, gratis per giunta ... Col Getafe non è andata benissimo: le telecamere della tv spagnola Gol hanno ripreso Gerard Piqué ...Ma oltre ad essere una Roma spagnola è stata a tinte blaugrana: perché i due marcatori sono proprio ex giocatori del Barcellona. I tifosi si mangiano le mani. “Ancora non mi spiego cosa possa dare Gri ...