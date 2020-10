Coronavirus, Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per esortare i giovani a usare le mascherine” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono stati contattati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto alla coppia di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i più giovani a usare sistematicamente la mascherina. “Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto”, dice Fedez nelle stories su Instagram. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, in particolare quella ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)e sua moglie Chiara Ferragni sono stati contattati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che haalla coppia di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i piùsistematicamente la mascherina. “Ci ha telefonato Conte, ci ha”, dicenelle stories su Instagram. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che haunda parte mia e di mia moglie. Ci è statounperla popolazione, in particolare quella ...

