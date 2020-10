Coronavirus, anche la Svezia alla prova “seconda ondata”: ripresa dei contagi ma le misure rimangono soft (Di lunedì 19 ottobre 2020) anche in Svezia, i numeri dell’epidemia di Coronavirus hanno ripreso a salire, seguendo l’andamento che caratterizza tutta l’Europa. A inizio settembre, nel Paese che si era distinto per un approccio soft all’emergenza sanitaria, senza lockdown, l’ottimismo era ancora alto, ma i numeri attuali portano qualche preoccupazione anche nel Paese scandinavo. Stando ai dati delle autorita’ sanitarie, mentre per alcune settimane si sono registrati circa 3mila casi settimanali che sono arrivati ad essere oltre 4500 la settimana scorsa, lo scorso 15 ottobre si e’ toccata un picco di quasi mille contagi nelle 24 ore. Stando alle stime l’aumento dei contagi delle ultime settimane e’ legato soprattutto ai contatti ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)in, i numeri dell’epidemia dihanno ripreso a salire, seguendo l’andamento che caratterizza tutta l’Europa. A inizio settembre, nel Paese che si era distinto per un approccioall’emergenza sanitaria, senza lockdown, l’ottimismo era ancora alto, ma i numeri attuali portano qualche preoccupazionenel Paese scandinavo. Stando ai dati delle autorita’ sanitarie, mentre per alcune settimane si sono registrati circa 3mila casi settimanali che sono arrivati ad essere oltre 4500 la settimana scorsa, lo scorso 15 ottobre si e’ toccata un picco di quasi millenelle 24 ore. Stando alle stime l’aumento deidelle ultime settimane e’ legato soprattutto ai contatti ...

RaiNews : In ospedale saranno ammesse solo urgenze non differibili e pazienti oncologici. Piano d'emergenza per 1.651 posti l… - matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - SkyTG24 : Massimo Galli ha anche commentato le misure del nuovo #dpcm: - Andrez1si : RT @MinervaMcGrani1: che a scandali e condanne non ha nulla da invidiare a nessuno: la Glaxo Smith Kline. L'oggetto dell'accordo è la reali… - LongoOlgaMaria_ : Oggi pomeriggio uno dei kapò per poco non si faceva venire un infarto: il suo amico voleva far circolare per la sta… -