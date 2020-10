Antonio Conte, Fifa 21, l'Inter e il lavoro di allenatore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonio Conte parla del lavoro di tecnico in occasione del lancio della nuova modalità "allenatore" all'Interno del videogame Fifa 21, di cui l'Inter è partner: "Il segreto del successo è sempre il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020)parla deldi tecnico in occasione del lancio della nuova modalità "" all'no del videogame21, di cui l'è partner: "Il segreto del successo è sempre il ...

Rinaldi_euro : Giuseppe Conte, il lapsus: 'Io, in quanto presidente della Repubblica...', scacco matto del leghista Rinaldi - Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi, la sparata: 'La foto dell'orologio di Conte? O è una patacca, o conferenza stampa registrata' - Antonio_Tajani : Questo governo ha dimostrato di non avere una strategia per affrontare la crisi economica e sanitaria. E sul Mes, C… - PauladSol : RT @Gazzetta_it: #Conte e il lavoro di allenatore: 'La sfida? Far pensare 24 persone con il noi e non con l'io' #Fifa21 #Inter https://t.co… - sportli26181512 : Conte e il lavoro di allenatore: 'La sfida? Far pensare 24 persone con il noi e non con l'io': Conte e il lavoro di… -