Annulla un gol alla Juventus ed espelle Chiesa: l'arbitro Fourneau retrocesso a quarto uomo in Serie B (Di lunedì 19 ottobre 2020) Premessa: non è una punizione. Ma la notizia ha già scatenato l'ilarità dei tifosi di tutta Italia. L'arbitro Francesco Fourneau, che sabato scorso ha diretto Crotone-Juventus e durante la gara ha espulso (con un po' troppa severità) il neo bianconero Federico Chiesa e ha Annullato (giustamente) il gol della vittoria di Alvaro Morata con l'ausilio del Var per un millimetrico fuorigioco, nel giro di 48 ore è finito a fare il quarto uomo in Serie B. Nelle designazioni dei cadetti, infatti, il suo nome compare per il derby calabrese Reggina-Cosenza. Nulla di strano in realtà, perché da quest'anno è ricominciato il sistema di rotazione degli arbitri tra Serie A e B, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Premessa: non è una punizione. Ma la notizia ha già scatenato l'ilarità dei tifosi di tutta Italia. L'Francesco, che sabato scorso ha diretto Crotone-e durante la gara ha espulso (con un po' troppa severità) il neo bianconero Federicoe hato (giustamente) il gol della vittoria di Alvaro Morata con l'ausilio del Var per un millimetrico fuorigioco, nel giro di 48 ore è finito a fare ilinB. Nelle designazioni dei cadetti, infatti, il suo nome compare per il derby calabrese Reggina-Cosenza. Nulla di strano in realtà, perché da quest'anno è ricominciato il sistema di rotazione degli arbitri traA e B, ...

