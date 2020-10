5 serie da recuperare se ti è piaciuta The Haunting of Bly Manor

Leggi su wired

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Theof Bly, secondo capitolo dell’antologia dell’orrore di Netflix inaugurata un paio di anni fa da Theof Hill House, è la ghost story irresistibile per chi ama il gotico all’inglese, le case infestate, le parabole di vendetta e alcune figure tipiche del genere letterario britannico come la dama del lago e i bambini posseduti (dai fantasmi, non dal demonio). Blyè anche l’intrattenimento ideale per gli amanti dei thriller psicologici che scavano nei sensi di colpa di personaggi in fuga da se stessi e dal passato, per gli appassionati dei drammi famigliari alimentati da segreti e misfatti e delle leggende legate al folklore locale; mentre non è il massimo per coloro che con questo genere mirano solo a divertirsi (se escludiamo ...