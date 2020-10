Si spoglia | passeggia su Rudy Zerbi e lo massaggia vestita così in diretta tv | da restarci secchi | senza censura | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Immagini ad altissimo tasso eroticomente da Tu si que vales, il programma di sabato sera in onda su Canale 5. Già, perchési è sottoposto alla massoterapia, un peculiare massaggio effettuato dalla giapponese Emira Morihata. Un terremoto sexy. Dopo essersi sdraiato sul lettino, ecco che Emira sie inizia a ballare sul suo corpo, letteralmente. Tanto cheafferma: "Non inquadrate zone sensibili". Insomma, era eccitato, difficile dargli torto. Il numero per inciso è piaciuto moltissimo ai giudici. Per raffreddare i bollenti spiriti di, una volta terminata la piccantissima performance, Maria De Filippi gli ha versato dell'acqua sul volto. Godetevi il massaggio... Clicca qui per vedere il ...