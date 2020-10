Nuovo Dpcm, Conte in conferenza oggi domenica 18 ottobre in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella giornata di domenica 18 ottobre il premier Giuseppe Conte farà il punto sul prossimo Dpcm in una conferenza stampa. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che le indiscrezioni uscite sulla stampa nel corso degli ultimi giorni non sono del tutto veritiere e spetterà proprio al Presidente del Consiglio chiarire le prossime mosse dell’Italia. Coprifuoco? Chiusura dei locali, palestre e stop ad altre discipline sportive? La conferenza stampa con tutta probabilità si terrà in serata (orario da definire) e verrà trasmessa sui notiziari all news come RaiNews24 e SkyTG24, visibili in streaming attraverso Rai Play e Sky Go. Non è esclusa la possibilità che la conferenza venga trasmessa in ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella giornata di18il premier Giuseppefarà il punto sul prossimoin unastampa. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che le indiscrezioni uscite sulla stampa nel corso degli ultimi giorni non sono del tutto veritiere e spetterà proprio al Presidente del Consiglio chiarire le prossime mosse dell’Italia. Coprifuoco? Chiusura dei locali, palestre e stop ad altre discipline sportive? Lastampa con tutta probabilità si terrà in serata (da definire) e verrà trasmessa sui notiziari all news come RaiNews24 e SkyTG24, visibili inattraverso Rai Play e Sky Go. Non è esclusa la possibilità che lavenga trasmessa in ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - SebaSanna71 : RT @lercionotizie: #ultimora Stretta nel nuovo DPCM, Fontana non potrà favorire più di sei parenti - ManginiE : RT @lercionotizie: #ultimora Stretta nel nuovo DPCM, Fontana non potrà favorire più di sei parenti -