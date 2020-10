"Non abbiamo più soldi, qui si taglia". Rai "spennata", il clamoroso fuorionda di Milly Carlucci (Di domenica 18 ottobre 2020) Siamo a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Puntata in cui era attesa una Milly Carlucci in veste di ballerina per una notte. E infatti nel corso della trasmissione, ecco che viene trasmessa una gag, un finto fuorionda, nel quale la stessa Carlucci presenta la propria esibizione affermando: "Non è neanche questa la realtà, perché sapete benissimo che siamo rimasti senza soldi e quindi ci dovevamo inventare qualcosa. Questa si taglia". Insomma, Milly balla per esigenze di bilancio. Ovviamente, si scherza. Tanto che la conduttrice aggiunge: "Ho deciso di fare la ballerina per una notte perché il ballo è la mia passione". Una passione che coltiva da anni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Siamo a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Puntata in cui era attesa unain veste di ballerina per una notte. E infatti nel corso della trasmissione, ecco che viene trasmessa una gag, un finto, nel quale la stessapresenta la propria esibizione affermando: "Non è neanche questa la realtà, perché sapete benissimo che siamo rimasti senzae quindi ci dovevamo inventare qualcosa. Questa si". Insomma,balla per esigenze di bilancio. Ovviamente, si scherza. Tanto che la conduttrice aggiunge: "Ho deciso di fare la ballerina per una notte perché il ballo è la mia passione". Una passione che coltiva da anni.

MatteoRichetti : Ma come si fa a non provare imbarazzo fino alla vergogna? Ma ci rendiamo conto che abbiamo in primissimi ruoli di g… - ladyonorato : Mentre negli altri Paesi UE si fanno tamponi a tappeto e si contano decine di migliaia di “positivi”, in Austria e… - mante : La differenza fra le imposizioni anti covid di oggi e quelle di marzo è che allora erano emergenza, non ne sapevamo… - LaTizi5 : @90ordnasselA @AIA_it Poi va bene...non sono contenta di come abbiamo giocato...per le occasioni 'sprecate' e per c… - rOBA_da_Martins : Per caso qualcuno si è accorto che ieri sera abbiamo giocato con un solo difensore di ruolo? Non sono un anticontia… -