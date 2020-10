"Meglio fascista che fro***". Fabio Canino vs Alessandra Mussolini, si scatena il caos in prima serata su Rai 1 (Di domenica 18 ottobre 2020) Altissima tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1, nella puntata di sabato 17 ottobre. Tensione tra Alessandra Mussolini e Fabio Canino. Quest'ultimo, come già accaduto, ha giudicato la performance della Duciona e di Maykel Fonts in modo lapidario: "È stata migliore quella dell'altra volta". Punto e basta. Dunque, chiamato a essere meno superficiale nel giudizio, Canino ha sbottato: "Lei in passato ha detto in tv che è Meglio essere fascisti che fro***". Insomma, Canino ha svelato le ragioni del suo rancore verso la Mussolini. Gelo in studio. "Potrebbe anche scusarsi per quello che ha fatto", ha poi aggiunto Canino, supportato da Selvaggia Lucarelli. E la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Altissima tensione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1, nella puntata di sabato 17 ottobre. Tensione tra. Quest'ultimo, come già accaduto, ha giudicato la performance della Duciona e di Maykel Fonts in modo lapidario: "È stata migliore quella dell'altra volta". Punto e basta. Dunque, chiamato a essere meno superficiale nel giudizio,ha sbottato: "Lei in passato ha detto in tv che èessere fascisti che". Insomma,ha svelato le ragioni del suo rancore verso la. Gelo in studio. "Potrebbe anche scusarsi per quello che ha fatto", ha poi aggiunto, supportato da Selvaggia Lucarelli. E la ...

