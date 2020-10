GP Aragon gara MotoGP | Rins torna alla vittoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 ottobre 2020) Alexda spettacolo e fa sua ladelladel GP. Il pilota Suzuki tiene a bada un sorprendente Alex Marquez e si porta a casa la primastagionale. Marquez riporta sul podio la Honda, la quale sembra vedere la luce fuori dal tunnel. Joan Mir completa un podio dal sapore dolcissimo: con quel terzo posto, il maiorchino diventa nuovo leader della classifica mondiale. Questo perché Fabio Quartararo vive una domenica da incubo. La strepitosa pole del sabato non si traduce in unacompetitiva. Problemi di gomme lo fanno crollare fin dall’inizio, fino a tagliare il traguardo in 17esima posizione. Un crollo verticale inaspettato per “El Diablo”, che perde la leadership del mondiale per la prima volta questa stagione. Il mondiale ...