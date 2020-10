Azzolina contro didattica a distanza: la scuola in presenza è fondamentale per tutti (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo avere sponsorizzato la didattica a distanza la Ministra grillina si è ravveduta e oggi sostiene che “la scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado”. La posizione è stata ribadita dalla Ministra Lucia Azzolina nel corso dell’incontro odierno con le Regioni. Per le superiori una parte di didattica digitale “è già presente”, ha ricordato la ministra. Sulla differenziazione degli orari le Regioni chiedono al Governo di organizzare eventuali adattamenti per le scuole di secondo grado. Passa dunque la linea del Ministero dell’Istruzione: nessuna misura generalizzata, ma interventi mirati, territorio ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo avere sponsorizzato lala Ministra grillina si è ravveduta e oggi sostiene che “lainper, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado”. La posizione è stata ribadita dalla Ministra Lucianel corso dell’inodierno con le Regioni. Per le superiori una parte didigitale “è già presente”, ha ricordato la ministra. Sulla differenziazione degli orari le Regioni chiedono al Governo di organizzare eventuali adattamenti per le scuole di secondo grado. Passa dunque la linea del Ministero dell’Istruzione: nessuna misura generalizzata, ma interventi mirati, territorio ...

Agenzia_Ansa : #Covid, verso il nuovo #dpcm: riunione tra Governo e Regioni. Azzolina: la #scuola resta in presenza per tutti, per… - fanpage : Dopo Lucia Azzolina, anche il Premier Conte duro contro Vincenzo De Luca - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, verso il nuovo #dpcm: riunione tra Governo e Regioni. Azzolina: la #scuola resta in presenza per tutti, per le su… - Patrizi75819760 : RT @carlakak: L'indegno PDocchio De Luca quasi linciato dalle mamme sotto la sede della Regione Campania per aver chiuso le Scuole contro i… - matteoc1951 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, verso il nuovo #dpcm: riunione tra Governo e Regioni. Azzolina: la #scuola resta in presenza per tutti, per le su… -