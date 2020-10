Torino | Giampaolo | “Quadro sanitario più complesso del previsto | ci sarà disparità”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Il quadroè piùdi come si pensasse, la stagione ancora non è cominciata, abbiamo giocato solo tre partite, noi del Toro due. Penso che si farà il possibile per portarla a termine, lo spettacolo deve andare avanti“. Queste le parole di Marco Giampaoolo, tecnico granata, in un’intervista rilasciata aChannel. Un giocatore del, che domenica ospita il Cagliari, ha registrato tre positività, di cui una di un calciatore e due nello staff. “Il dubbio che mi sorge dal punto di vista tecnico è che ci sono squadre che su trenta calciatori hanno già il 90 per cento che ha avuto il problema Covid” riflette l’allenatore, “da noi solo tre e quindi potenzialmente siamo sempre a rischio di perdere i ...