Crotone-Juventus, i convocati di Pirlo: torna Bernardeschi, c'è Dybala (Di sabato 17 ottobre 2020) Federico Bernardeschi e Paulo Dybala sono stati inseriti dal tecnico Andrea Pirlo nella lista dei convocati per Crotone-Juventus. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Crotone. torna in gruppo Federico Bernardeschi, reduce da uno stop di un mese a seguito di un infortunio muscolare. Presente anche Paulo Dybala che aveva saltato le due sfide dell'Argentina a causa di un problema intestinale. Ecco la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chilelini, Cuadrado, Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta, Chiellini Centrocampisti: Arthur, Chiesa, Rabiot, Bentancur, ...

