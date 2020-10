Roberta Di Padua cambia idea | Pentimento verso Giovanni a Uomini e Donne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha fatto una confessione che ha sorpreso tutti i telespettatori del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. In questo periodo la dama di Cassino sta vivendo nuovamente una conoscenza “a tre” con il nuovo cavaliere campano Michele e la dama Carlotta Savorelli. Ma Roberta Di Padua cambia radialmente idea e modo di comportarsi rispetto a ciò che le è accaduto in passato. E ciò, in particolare, per quanto riguarda quello che è successo l’ex cavaliere Giovanni Longobardi. Roberta Di Padua ha cercato di mettersi nei panni di Carlotta Savorelli, molto presa da Michele e tentata di abbandonare la ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella puntata di ieri diDiha fatto una confessione che ha sorpreso tutti i telespettatori del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. In questo periodo la dama di Cassino sta vivendo nuovamente una conoscenza “a tre” con il nuovo cavaliere campano Michele e la dama Carlotta Savorelli. MaDiradialmentee modo di comportarsi rispetto a ciò che le è accaduto in passato. E ciò, in particolare, per quanto riguarda quello che è successo l’ex cavaliereLongobardi.Diha cercato di mettersi nei panni di Carlotta Savorelli, molto presa da Michele e tentata di abbandonare la ...

