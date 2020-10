Napoli: proteste e blocchi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Genitori, studenti, docenti e autisti di scuola bus protestano con sit in davanti al palazzo della Regione. Ancora blocchi stradali ad Arzano, dove è stato imposto un mini lockdown Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Genitori, studenti, docenti e autisti di scuola bus protestano con sit in davanti al palazzo della Regione. Ancorastradali ad Arzano, dove è stato imposto un mini lockdown

myrtamerlino : Proteste a #Napoli per la chiusura delle #scuole. Le mamme vogliono i bambini in classe, non la #dad. Il problema è… - Adnkronos : #Napoli, proteste di mamme e scuolabus contro chiusura scuole - LiviaColonnese : RT @Adnkronos: #Napoli, proteste di mamme e scuolabus contro chiusura scuole - franco_sala : RT @myrtamerlino: Proteste a #Napoli per la chiusura delle #scuole. Le mamme vogliono i bambini in classe, non la #dad. Il problema è come… - Caramel89409333 : RT @myrtamerlino: Proteste a #Napoli per la chiusura delle #scuole. Le mamme vogliono i bambini in classe, non la #dad. Il problema è come… -