Lo Spallanzani a Roma accetta solo pazienti Covid

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “A partire da oggi l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro. Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza SARS CoV-2” Lo comunica l’Unità di Crisi-19 della Regione Lazio.L’avviso arriva nel giorno in cui i positivi al-19 ricoverati allodihanno superato quota 200. Secondo quanto si è appreso, nell’istituto al momento la capienza è al 60-70%. La situazione allo- a quanto riferito - però ...

Il 20, 21 e 22 novembre Silvia Ziche, Darwyn Cooke, Dave Johnson e le tavole di COme VIte Distanti in mostra - per davvero - al Mattatoio di Roma ...ROMA (attualità) - Decisione necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l'emergenza Sars-CoV-2 ilmamilio.it 'A partire da oggi, l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Sp ...