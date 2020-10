I migranti assaltano i tir? A rischiare le manette sono i camionisti

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Tenerelli Decine dicercano quotidianamente di espatriare in Francia: chi a piedi sulla ferrovia o sul tettuccio del treno (spesso rischiando di morire folgorati) e chi, ad esempio, nascondendosi nel carico dei, come accade all'autoporto di Ventimiglia Che il fine giustifichi i mezzi lo sanno molto bene anche i, pur non avendo studiato a fondo la filosofia di Macchiavelli. Tanto è vero che per espatriare clandestinamente in Franciasempre più disposti a tutto. C'è chi viaggia appeso al pantografo del treno (i cavi che collegano la carrozza all'alta tensione), rischiando di morire folgorato; chi costeggia a piedi la linea ferroviaria, col pericolo di essere investito da un treno e chi, poi, "assalta" iin sosta all'autoporto di ...

__giancarlo___ : RT @POPOLOdiTWlTTER: Migranti assaltano auto: tentano di trascinare fuori donna (VIDEO) - nanofrozen : RT @POPOLOdiTWlTTER: Migranti assaltano auto: tentano di trascinare fuori donna (VIDEO) - leomirti : RT @stopcensurainfo: Migranti assaltano auto: tentano di trascinare fuori donna (VIDEO) - Siron52129476 : RT @stopcensurainfo: Migranti assaltano auto: tentano di trascinare fuori donna (VIDEO) - ele9061 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Migranti assaltano auto: tentano di trascinare fuori donna (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : migranti assaltano

Globalist.it

Un modo diciamo "indolore" per attraversare il confine, che tuttavia mette a rischio l'autotrasportatore. Migranti all'assalto dei tir per andare in Francia Come? I controlli alla frontiera sono ...Tra il 2017 e il 2018 sostenute iniziative per far approvare la zona di “esclusivo” intervento dei guardacoste libici, allontanando le Ong, e consentendo la cattura dei profughi ...