Giro delle Fiandre femminile 2020: Longo Borghini e Deignan sfidano Van der Breggen e Van Vleuten. Bastianelli assente (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Giro delle Fiandre femminile 2020 resiste alla morsa del Covid-19, per regalare il suo solito spettacolo domenica 18 ottobre, tra muri, pavé, ma stavolta senza pubblico. Gli organizzatori hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela di tutti quanti, per un regolare svolgimento della corsa. Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi la Polizia pattuglierà con grande rigore gli undici passaggi sui muri che le ragazze incontreranno nei 135 chilometri che affronteranno intorno ad Oudenaarde. Le grandi del ciclismo femminile internazionale incontreranno la prima grande insidia dopo 51 chilometri, con il muro di Katteberg. Da qui inizierà l’interminabile battaglia tra Edelare, Varent, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilresiste alla morsa del Covid-19, per regalare il suo solito spettacolo domenica 18 ottobre, tra muri, pavé, ma stavolta senza pubblico. Gli organizzatori hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela di tutti quanti, per un regolare svolgimento della corsa. Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi la Polizia pattuglierà con grande rigore gli undici passaggi sui muri che le ragazze incontreranno nei 135 chilometri che affronteranno intorno ad Oudenaarde. Le grandi del ciclismointernazionale incontreranno la prima grande insidia dopo 51 chilometri, con il muro di Katteberg. Da qui inizierà l’interminabile battaglia tra Edelare, Varent, ...

