Gianni Sperti furioso contro il cavaliere Simone: "Sei una me**a" (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne si è aperta con il botto, con accesi dibattiti soprattutto durante le vicende del trono over. Dopo la sfuriata contro la dama Aurora e il presunto coming out, poi smentito dal diretto interessato, Gianni Sperti ha attaccato in puntata il cavaliere Simone. È successo tutto molto velocemente, con lo storico opinionista della trasmissione che ha apostrofato in maniera colorita uno dei protagonisti dell'ultima puntata. Nel video qui sotto potete rivedere l'attacco frontale di Sperti. Simone prova a spiegare il suo punto di vista, ma Gianni… #UominieDonne pic.twitter.com/29x7wca8Sp — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 15, 2020 Gianni non perdona ...

