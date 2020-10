Francia | docente mostra caricature di Maometto in classe | decapitato dal padre di un alunno

Ultime Notizie dalla rete : Francia docente

Gazzetta del Sud

Franceschini (Pd): "Chiesto vertice per nuove misure". Ricciardi, consigliere di Speranza: "Proposti stop mirati in Regioni con Rt sopra 1, il tracciamento dei contagi non funziona". Locatelli (Cts): ...Uno degli elementi più preoccupanti secondo l'infettivologo è che 'abbiamo una distribuzione dei contagi in tutto il territorio. Tra 15 giorni saremo come la Francia, la Spagna, il Regno Unito'. E' am ...