Elisabetta Gregoraci al GF VIP5: Adua farà rivelazioni choc, se ne parlerà molto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al suo rientro dal cucurio o tugurio, Elisabetta Gregoraci ha raccontato al gruppo di amici che erano in stanza con lei, quello che è successo nelle ore di distacco. Parlando anche di quello che potrebbe succedere nella decima puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 16 ottobre 2020, la Gregoraci ha detto che secondo lei, si parlerà molto di Adua. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che ascoltavano le parole di Elisabetta, hanno fatto notare che si è già parlato molto nelle prime puntate dell’attrice siciliana e che forse questo argomento verrà messo in secondo piano, o magari trattato nella puntata di lunedì sera. Ma la Gregoraci, che sa bene quello che Adua ha detto nella sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al suo rientro dal cucurio o tugurio,ha raccontato al gruppo di amici che erano in stanza con lei, quello che è successo nelle ore di distacco. Parlando anche di quello che potrebbe succedere nella decima puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 16 ottobre 2020, laha detto che secondo lei, si parleràdi. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che ascoltavano le parole di, hanno fatto notare che si è già parlatonelle prime puntate dell’attrice siciliana e che forse questo argomento verrà messo in secondo piano, o magari trattato nella puntata di lunedì sera. Ma la, che sa bene quello cheha detto nella sua ...

Gf Vip 5, Oppini contro Zorzi: "Ne riparliamo coi miei legali"

Nelle score ore, ad ogni modo, il loro rapporto sembra essersi incrinato per via di uno scherzo organizzato dall'influencer milanese. Il GF ha poi chiamato entrambi i vip in confessionale, dopodiché ...

