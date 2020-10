Corsi: “Se rischiassi di perdere a tavolino andrei in trasferta anche con il parere contrario dell’Asl” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Ha commentato il caso Juventus-Napoli. “Mi dispiace per il Napoli, a cui è stata inflitta la sconfitta a tavolino, ma ci sono delle regole e vanno rispettate. Il protocollo dice che per giocare, basta avere a disposizione 13 calciatori di cui un portiere. Il Milan ha giocato due partite senza la possibilità di schierare Ibrahimovic. Adesso la Juventus non potrà contare su Cristiano Ronaldo, ma non ho sentito nessuno dire: “Adesso non si gioca”. Nessuno di questi club si è rivolto all’Asl. Se lo facessero tutti, il campionato non continuerebbe”. Corsi ha aggiunto: “Se avverto il rischio di farmi infliggere una sconfitta a tavolino, salgo su un pullman e vado a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Ha commentato il caso Juventus-Napoli. “Mi dispiace per il Napoli, a cui è stata inflitta la sconfitta a, ma ci sono delle regole e vanno rispettate. Il protocollo dice che per giocare, basta avere a disposizione 13 calciatori di cui un portiere. Il Milan ha giocato due partite senza la possibilità di schierare Ibrahimovic. Adesso la Juventus non potrà contare su Cristiano Ronaldo, ma non ho sentito nessuno dire: “Adesso non si gioca”. Nessuno di questi club si è rivolto all’Asl. Se lo facessero tutti, il campionato non continuerebbe”.ha aggiunto: “Se avverto il rischio di farmi infliggere una sconfitta a, salgo su un pullman e vado a ...

