Corriere | il governo potrebbe opporsi all’ordinanza di De Luca sulle scuole

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha emesso una nuova ordinanza con cui impone l’obbligo di chiusura delle. Troppi contagi, troppe quarantene legate ai casi di positività degli studenti, che Deha indicato sciorinando i dati in serata. La Campania chiude gli istituti senza aver provato nessun’altra misura, prima. Lasciando aperti invece i locali: via libera agli spritz. La decisione di Deè stata fortemente stigmatizzata dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che l’ha definita «gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna. La peggiore che si potesse prendere, perché oggi la scuola è il posto più sicuro che c’è». Ildella Sera riporta un’altra frase ...

Corriere : ?? Il governo valuta l’opportunità di una stretta: l’ipotesi di stop a ristoranti e bar, anche alla luce del coprifu… - Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - Corriere : Fukushima: il governo giapponese verso il rilascio in mare dell’acqua radioattiva - Daniele_Manca : il coraggio da ritrovare, le nuove misure del governo sono già vecchie. Il grado di responsabilità di noi cittadini… - nenanavi : RT @Corriere: Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere governo

Corriere della Sera

ROMA Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel governo si ragiona e si discute, anche duramente, per provare a raddrizzare in ...Buongiorno, la chiamo dal Centro dell’impieg o in quanto lei risulta percettore del reddito di cittadinanza. Attualmente ha trovato già un impiego? «No, come faccio a lavorare ...