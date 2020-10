Alta velocità a Cislago: le auto volano, “Vogliamo gli autovelox” (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ protesta per l’Alta velocità in via Papa Giovanni XXXII, la circonvallazione di Cislago dove le auto corrono all’impazzata. La gente è esasperata: “Vogliamo gli autovelox!”. Numerosi gli automobilisti che vengono colti di sorpresa (soprattutto col buio) dall’improvvisa svolta a gomito della carreggiata, in entrambe le direzioni di marcia. Certo l’Alta velocità e la scarsa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Alta velocità a Cislago: le auto volano, “Vogliamo gli autovelox” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ protesta per l’velocità in via Papa Giovanni XXXII, la circonvallazione didove lecorrono all’impazzata. La gente è esasperata: “Vogliamo glivelox!”. Numerosi glimobilisti che vengono colti di sorpresa (soprattutto col buio) dall’improvvisa svolta a gomito della carreggiata, in entrambe le direzioni di marcia. Certo l’velocità e la scarsa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolovelocità a: le, “Vogliamo glivelox” proviene da Il Notiziario.

davidefaraone : Nel #RecoveryFund abbiamo inserito il collegamento stabile sullo Stretto con l’alta velocità fino a Palermo, rimuov… - ilNotiziarioInd : Alta velocità a Cislago: le auto volano, 'Vogliamo gli autovelox' - franciungaro : RT @gdt62: Effetto one-shots, speed-watching e story-telling accelerato. L’era dei #brand ad alta velocità : 3 secondi fatali per l’attenz… - SergioSpdvcha : RT @gdt62: Effetto one-shots, speed-watching e story-telling accelerato. L’era dei #brand ad alta velocità : 3 secondi fatali per l’attenz… - R9Mancini : RT @gdt62: Effetto one-shots, speed-watching e story-telling accelerato. L’era dei #brand ad alta velocità : 3 secondi fatali per l’attenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Treni alta velocità, la Francia sfida Trenitalia con la tratta Parigi-Lione Corriere della Sera