Probabili formazioni Torino-Cagliari, quarta giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Torino-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico – Grande Torino i granata vogliono conquistare i primi punti stagionali contro i sardi che non se la passano comunque nel migliore dei modi e sono fermi a un punto in tre gare. Appuntamento alle ore 15 di domenica 18 ottobre, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go. Ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Torino – Giampaolo lascia ancora fuori Izzo in difesa e gli preferisce Bremer, mentre sulla corsia di sinistra torna Murru. In attacco Zaza non dovrebbe essere insidiato da Bonazzoli. QUI Cagliari – Di Francesco insiste col ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ledi, match valido per ladi. All’Olimpico – Grandei granata vogliono conquistare i primi punti stagionali contro i sardi che non se la passano comunque nel migliore dei modi e sono fermi a un punto in tre gare. Appuntamento alle ore 15 di domenica 18 ottobre, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go. Ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Giampaolo lascia ancora fuori Izzo in difesa e gli preferisce Bremer, mentre sulla corsia di sinistra torna Murru. In attacco Zaza non dovrebbe essere insidiato da Bonazzoli. QUI– Di Francesco insiste col ...

