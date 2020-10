Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola condannati a 6 anni di reclusione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bufera si abbatte su Monte dei Paschi di Siena: Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato della banca senese, sono stati condannati a sei anni di reclusione con l’accusa di irregolarità nella contabilizzazione dei bilanci. Monte dei Paschi di Siena: la condanna di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola La condanna a 6 anni di reclusione per gli ex vertici Profumo e Viola è arrivata seguito del processo svoltosi presso la sezione del tribunale di Milano, presieduta dalla giudice Flores Tanga. Gli stessi, portati in tribunale con l’accusa di aggiotaggio e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bufera si abbatte su Monte dei Paschi di Siena:, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato della banca senese, sono statia seidicon l’accusa di irregolarità nella contabilizzazione dei bilanci. Monte dei Paschi di Siena: la condanna diLa condanna a 6diper gli ex verticiè arrivata seguito del processo svoltosi presso la sezione del tribunale di Milano, presieduta dalla giudice Flores Tanga. Gli stessi, portati in tribunale con l’accusa di aggiotaggio e ...

