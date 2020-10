Mangia patatine al McDonald’s e lo operano | nello stomaco trovano pezzi di…

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il malcapitato protagonista della vicenda è un giovane australiano, Christopher Peni, che dopo avertofritte del McDonald’s è stato operato d’urgenza. A riportare la notizia è The Herald Sun, sul quale si legge che il ragazzo è stato portato di corsa in ospedale. Pare infatti che dopo aver ingerito le patate Peni abbia accusato immediatamente un forte dolore in bocca che lo ha allarmato notevolmente. Dopo aver sputato un corpo estraneo, Christopher si è lamentato con il personale del fast-food per poi recarsi al pronto soccorso. In un primo momento i medici, non avendo forse compreso la gravità del problema, avevano mandato Peni a casa per due giorni. Ma lefritte contenevano qualcosa di molto pericoloso; infatti dopo due giorni Christopher ha iniziato a ...