“Le canzoni della nostra storia” | i Pooh celebrano il meglio di un percorso artistico ricco di successi in oltre 50 anni di carriera

"Le canzoni della nostra storia" (Tamata/Sony Music) è il progetto discografico celebrativo dell'incredibile percorso artistico dei Pooh. Il cofanetto sarà disponibile in due versioni, 4 CD e 3 LP, in tutti i negozi e piattaforme digitali dal 20 novembre e in preorder da oggi 14 ottobre qui. "Le canzoni della nostra storia" vuole essere un momento di riconoscimento dell'enorme successo di un gruppo tra i più importanti e amati nella storia della musica italiana, ripercorrendo, attraverso 72 grandi hit ed alcune imperdibili chicche, i cinque decenni di attività della band.

