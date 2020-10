Kate Middleton indossa il camice e va in laboratorio: il racconto è toccante (Di giovedì 15 ottobre 2020) Kate Middleton scende in campo e va a visitare l’Institute of Reproductive and Development Biology all’Imperial College di Londra che si occupa di prevenire aborti spontanei e le morti fetali, temi verso i quali la Duchessa è particolarmente sensibile. Kate ha quindi indossato il camice bianco per il tour nei laboratori dove si è soffermata sulle ricerche che si stanno svolgendo, guardando personalmente nel microscopio. Con la sua visita la moglie di William ha voluto dare il suo sostegno alla campagna di sensibilizzazione sul lutto dei genitori che hanno perso un figlio neonato o durante la gravidanza. Lady Middleton si è presentata all’Istituto indossando l’abito blu elettrico di Emilia Wickstead, un pezzo forte del suo ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020)scende in campo e va a visitare l’Institute of Reproductive and Development Biology all’Imperial College di Londra che si occupa di prevenire aborti spontanei e le morti fetali, temi verso i quali la Duchessa è particolarmente sensibile.ha quindito ilbianco per il tour nei laboratori dove si è soffermata sulle ricerche che si stanno svolgendo, guardando personalmente nel microscopio. Con la sua visita la moglie di William ha voluto dare il suo sostegno alla campagna di sensibilizzazione sul lutto dei genitori che hanno perso un figlio neonato o durante la gravidanza. Ladysi è presentata all’Istitutondo l’abito blu elettrico di Emilia Wickstead, un pezzo forte del suo ...

