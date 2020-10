Inter, scoppia un caso: “in Nazionale sono felice, qui mi fanno giocare…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rendimento è dai due volti. Stiamo parlando di Christian Eriksen, ottimo con la Nazionale danese, in difficoltà con la maglia dell’Inter. Adesso si candida per il derby contro il Milan e manda un messaggio al tecnico Antonio Conte, senza risparmiare qualche frecciata. “sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”, ha detto il centrocampista. “Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora non è diverso. Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rendimento è dai due volti. Stiamo parlando di Christian Eriksen, ottimo con ladanese, in difficoltà con la maglia dell’. Adesso si candida per il derby contro il Milan e manda un messaggio al tecnico Antonio Conte, senza risparmiare qualche frecciata. “di tornare ogni volta perché qui migiocare econtento”, ha detto il centrocampista. “Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in. E ora non è diverso. Naturalmente tutti sanno che tante cosecambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla,entusiasta quando vengo in ...

CalcioWeb : #Inter, scoppia un caso: 'in #Nazionale sono felice, qui mi fanno giocare...' - - bubinoblog : CHAMPIONS LEAGUE: CANALE 5 TRASMETTE INTER E JUVE (LE ALTRE SU SKY), LA RAI SI SFILA E SCOPPIA L'IRA DEI SINDACATI - Francesco314 : Se non danno il 3-0 in #JuveNapoli scoppia il Pallone e con questo TUTTO lo Sport Italiano...se non ci fosse questo… - ilsensocritico : @GiancarloBass88 Fidati: se Inter-Milan non verrà rinviata scoppia il casino per davvero. Troveranno un escamotage,… - SB37195603 : @CorSport Crisi Inter - Scoppia il caso Young: 'Voglio andare al Watford' Nainggolan risponde: ' Col cazzo... ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scoppia Inter, scoppia un caso: “in Nazionale sono felice, qui mi fanno giocare…” CalcioWeb Juventus furiosa, scoppia un nuovo caso. "Troviamo l'accordo per risolvere il contratto?", "No!"

Oggi il Giudice Mastrandrea deciderà sul caso Juventus-Napoli. In casa bianconera, tuttavia, è scoppiato un nuovo caso.

Calciomercato Inter, colpo ‘low cost’ | Milan superato!

In tal senso, la dirigenza nerazzurra sta preparando il sorpasso al ‘Diavolo’ per un obiettivo comune: Marotta ha deciso di soddisfare la richiesta di Conte. L’Inter è pronta ad anticipare il Milan su ...

Oggi il Giudice Mastrandrea deciderà sul caso Juventus-Napoli. In casa bianconera, tuttavia, è scoppiato un nuovo caso.In tal senso, la dirigenza nerazzurra sta preparando il sorpasso al ‘Diavolo’ per un obiettivo comune: Marotta ha deciso di soddisfare la richiesta di Conte. L’Inter è pronta ad anticipare il Milan su ...