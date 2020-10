“I cantanti ucciderebbero per apparire. Io ci sono dentro. Serve più coscienza, a volte siamo ridicoli” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “È un dramma e un disastro vero”. Con queste parole, pronunciate con forte amarezza, Francesco Bianconi parla del difficile momento che l’industria della musica italiana sta vivendo in questo momento a causa della pandemia. Il leader dei Baustelle, dopo 24 anni di militanza nella band, ha deciso di prendersi una pausa da quella musica - che definisce barocca - per pubblicare un album,“Forever”, che è una luce essenziale che illumina il buio di una società fin troppo tempestata da contenuti frivoli di ogni genere.Dopo aver rinviato la pubblicazione, prevista inizialmente per il 20 aprile 2020, il cantautore può ora finalmente presentare la sua prima fatica discografica solista. “Forever” è un album universale e senza tempo dove le canzoni, senza sovrastrutture, sono l’unica cosa che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “È un dramma e un disastro vero”. Con queste parole, pronunciate con forte amarezza, Francesco Bianconi parla del difficile momento che l’industria della musica italiana sta vivendo in questo momento a causa della pandemia. Il leader dei Baustelle, dopo 24 anni di militanza nella band, ha deciso di prendersi una pausa da quella musica - che definisce barocca - per pubblicare un album,“Forever”, che è una luce essenziale che illumina il buio di una società fin troppo tempestata da contenuti frivoli di ogni genere.Dopo aver rinviato la pubblicazione, prevista inizialmente per il 20 aprile 2020, il cantautore può ora finalmente presentare la sua prima fatica discografica solista. “Forever” è un album universale e senza tempo dove le canzoni, senza sovrastrutture,l’unica cosa che ...

