Doc nelle tue mani | la serie con Luca Argentero negli USA con un remake americano

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel giorno in cui riprende la messa in onda della prima stagione di Doc –tuecon gli episodi inediti al via giovedì 15 ottobre in prima serata su Rai 1, arriva la notizia che lacon protagonistaavrà un adattamento per il mercato statunitense sviluppato da Sony Pictures Television Studios. Un ulteriore successo per il medical drama dopo che la versione originale italiana è già sbarcata in Spagna e in Portogallo. in riproduzione.... Le parole diBernabei di Lux Vide Ad annunciarlo èBernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, che ha ...