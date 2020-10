Coronavirus | il Premier Conte | “Cercheremo di coordinare meglio le risposte in Ue”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Domattina il Consiglio Europeo farà il punto sulla situazione relativa alla pandemia di Covid-19 e sarà “l’occasione per cercare dile nostre, fermo restando il rispetto dei processi decisionali nazionali”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe, a Bruxelles a margine del summit, in una dichiarazione davanti alle telecamere del Consiglio, indossando la mascherina. “Cercheremo di rafforzare la strategia per lesanitarie, ci scambieremo informazioni e aggiornamenti sui vaccini”, conclude.L'articolo, il: “Cercheremo dilein Ue” MeteoWeb.

“La questione del Covid-19 sarà al centro dell’attenzione” dei lavori di domani mattina, ha spiegato il premier: “Ci scambieremo delle informazioni, cercheremo di rafforzare la strategia anche per ...In Francia, dove il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il coprifuoco dalle 21 alle 6 nella regione di Parigi e in 8 grandi città, nelle zone di massima allerta, in seguito agli oltre 22.500 nuov ...