Banchi troppo vicini e rischio contagio, il Comune di Savona vieta la fiera di Santa Lucia (Di giovedì 15 ottobre 2020) La rabbia degli ambulanti: «Per noi è l'unico appuntamento che resiste alla crisi, ora molti saranno costretti a chiudere» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 ottobre 2020) La rabbia degli ambulanti: «Per noi è l'unico appuntamento che resiste alla crisi, ora molti saranno costretti a chiudere»

AnnalisaChirico : Mentre ci dicono che dobbiamo tenere la mascherina in casa e dalle ore 22 guai a chi compra una birra, osserviamo l… - lauzi_marco : @LaVi24865063 @perchetendenza @Corriere Siete voi che parlate di complotti e negazionisti. Nessuno ha mai detto cos… - artsyindiie : perle del mio prof di italiano, pt. non lo so più, legge di murphy e pessimismo edition: x:'prof ma se dobbiamo far… - Maurizi69380290 : @WomanWithPen @ComuneMI I vecchi banchi sono troppo grandi rispetto ai nuovi. - bitoraf : @AzzolinaLucia tutta l' estate a discutere e spendere sui ridicoli banchi con rotelle ecc ... un infermiere, anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi troppo Banchi troppo vicini e rischio contagio, il Comune di Savona vieta la fiera di Santa Lucia Il Secolo XIX Banchi troppo vicini e rischio contagio, il Comune di Savona vieta la fiera di Santa Lucia

La rabbia degli ambulanti: «Per noi è l'unico appuntamento che resiste alla crisi, ora molti saranno costretti a chiudere» ...

"Senza mascherina sanzioni pesanti"

In troppi con la mascherina indossata male o incuranti delle distanze di sicurezz, così il Comune ha deciso di correre ai ripari. Per il momento si tratta solo di un avvertimento, ma continuando su qu ...

La rabbia degli ambulanti: «Per noi è l'unico appuntamento che resiste alla crisi, ora molti saranno costretti a chiudere» ...In troppi con la mascherina indossata male o incuranti delle distanze di sicurezz, così il Comune ha deciso di correre ai ripari. Per il momento si tratta solo di un avvertimento, ma continuando su qu ...