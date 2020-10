Artrite reumatoide aumenta il rischio di diabete (Di giovedì 15 ottobre 2020) Maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 se si ha l’Artrite reumatoide secondo una meta-analisi presentata all’EASD 2020 Gli adulti con Artrite reumatoide hanno il 23% in più di probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto agli individui senza la malattia, suggerendo che entrambe le condizioni possano dipendere dalla presenza di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Maggiordi sviluppare ildi tipo 2 se si ha l’secondo una meta-analisi presentata all’EASD 2020 Gli adulti conhanno il 23% in più di probabilità di sviluppare ildi tipo 2 rispetto agli individui senza la malattia, suggerendo che entrambe le condizioni possano dipendere dalla presenza di… L'articolo Corriere Nazionale.

Maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 se si ha l’artrite reumatoide secondo una meta-analisi presentata all’EASD 2020 Gli adulti con artrite reumatoide hanno il 23% in più di probabilità ...

Oggi si celebra la Giornata mondiale delle malattie reumatiche, se già in tempi normali c’è bisogno di fare informazione su una patologia tra le più “fraintese” e misconosciute di tutte le patologie, ...

