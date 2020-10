Alessia Marcuzzi sui social: “Fortunatamente sono negativa e sono felicissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bella notizia questa mattina da Alessia Marcuzzi che, dopo aver annunciato di essere positiva al covid 19, spiega quali sono adesso le sue condizioni di salute. Per fortuna sta bene, è ancora a casa, ma vuole anche spiegare perchè nel collegamento di martedì sera su Italia 1 aveva detto di essere “debolmente positiva“. La conduttrice, che si sottopone come tutte le persone che vanno in onda in diretta nei vari programmi televisivi, a controlli continui, dopo aver saputo di un caso di positività vicino alla sua famiglia, aveva fatto dei nuovi controlli. LE PAROLE DI Alessia Marcuzzi SUI social Ecco che cosa ha scritto Alessia che probabilmente martedì prossimo potrà essere di nuovo in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una bella notizia questa mattina dache, dopo aver annunciato di essere positiva al covid 19, spiega qualiadesso le sue condizioni di salute. Per fortuna sta bene, è ancora a casa, ma vuole anche spiegare perchè nel collegamento di martedì sera su Italia 1 aveva detto di essere “debolmente positiva“. La conduttrice, che si sottopone come tutte le persone che vanno in onda in diretta nei vari programmi televisivi, a controlli continui, dopo aver saputo di un caso di positività vicino alla sua famiglia, aveva fatto dei nuovi controlli. LE PAROLE DISUIEcco che cosa ha scrittoche probabilmente martedì prossimo potrà essere di nuovo in ...

