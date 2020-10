Voto ai 18enni, stop di Italia Viva Il Pd: “Vogliono più sottosegretari” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un altro stop sulla strada delle riforme costituzionali: è stata la conferenza dei capigruppo della Camera questa mattina a rinviare i provvedimenti all'ordine del giorno. Slitta così il Voto che permette ai 18enni di entrare nell’elettorato attivo per l'elezione del Senato. Lo scoglio, come spesso è accaduto in questi primi 13 mesi di maggioranza giallorossa, è rappresentato da Italia Viva. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un altrosulla strada delle riforme costituzionali: è stata la conferenza dei capigruppo della Camera questa mattina a rinviare i provvedimenti all'ordine del giorno. Slitta così ilche permette aidi entrare nell’elettorato attivo per l'elezione del Senato. Lo scoglio, come spesso è accaduto in questi primi 13 mesi di maggioranza giallorossa, è rappresentato da. Segui su affarni.it

massimobitonci : ??Slitta l’esame alla Camera della pdl voto 18enni per il Senato, semplicemente perché LA MAGGIORANZA NON C’È PIÙ!!! - Mov5Stelle : Noi abbiamo sempre agito con lealtà e rispetto dei patti, cosa che è mancata oggi, da parte di Italia Viva, sul vot… - Mov5Stelle : ?? L'intervento di @crippa5stelle in merito all’iter del disegno di legge costituzionale sul voto al #Senato per i… - Torbatura5 : - PPicerni : RT @Mov5Stelle: Noi abbiamo sempre agito con lealtà e rispetto dei patti, cosa che è mancata oggi, da parte di Italia Viva, sul voto ai 18e… -