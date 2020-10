“Tutta Europa è paese”. Enrico Mentana, la stranezza in diretta dalla Francia: in quanti si può essere in casa, copiata la follia italiana? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Tutta Europa è paese, dalla Francia arriva la notizia che anche Emmanuel Macron ha raccomandato di non essere più di sei a tavola in casa”. Così Enrico Mentana in chiusura del Tg di La7 ha commentato la conferenza del presidente francese, che ha annunciato il coprifuoco di quattro settimane nelle città in cui il coronavirus circola incontrollato. Senza nascondere un mezzo sorriso ironico, Mentana ha fatto notare che la Francia ha dato esattamente la stessa indicazione dell'Italia che invade la sfera privata: e così è arrivato il suggerimento di non essere più di sei persone non conviventi in una abitazione. D'altronde oltre le Alpi la situazione della seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Tuttaè paese,arriva la notizia che anche Emmanuel Macron ha raccomandato di nonpiù di sei a tavola in”. Cosìin chiusura del Tg di La7 ha commentato la conferenza del presidente francese, che ha annunciato il coprifuoco di quattro settimane nelle città in cui il coronavirus circola incontrollato. Senza nascondere un mezzo sorriso ironico,ha fatto notare che laha dato esattamente la stessa indicazione dell'Italia che invade la sfera privata: e così è arrivato il suggerimento di nonpiù di sei persone non conviventi in una abitazione. D'altronde oltre le Alpi la situazione della seconda ...

matteosalvinimi : Da primo partito italiano al Parlamento europeo continuiamo a lavorare per difendere il nostro Paese e per cambiare… - Agenzia_Ansa : Clima, l'Atlantico mai così caldo da 3.000 anni. In 20 anni raddoppiati i disastri naturali, ripercussioni su Nord… - FMCastaldo : Gli altissimi contagi del #Belgio testimoniano che non si pone massima attenzione al rispetto delle regole la situa… - zeroamazun : @jolandafiore Poi mi spiegate perché tutta l'Europa calcistica si attiene al protocollo calcistico e solo il Napoli… - granieri_gianlu : RT @_Velies_: @BottaMktg Fatevi un giro all'estero, in quasi tutta Europa (tranne all'est) è così: minimarket asiatici ovunque. Agevolo una… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutta Europa Metà delle organizzazioni industriali in Europa crede che l'IoT trasformerà l'Industrial CyberSecurity Fortune Italia