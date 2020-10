Temptation Island, Francesca perdona, fiato sospeso per Speranza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella scorsa puntata di Temptation Island, avevamo salutato Serena e Davide e Nadia e Antonio, che alla fine avevano scelto di uscire assieme, dopo un falò di confronto. Questa sera tocca invece alle restanti tre coppie in “gioco” arrivare alla resa dei conti, dopo avvicinamenti molto pericolosi con le tentatrici da una parte, e la perdita di (quasi) certezze dall’altra. Nello, il fidanzato da sei anni di Carlotta, per esempio, sembra sempre più infatuato della single Benedetta. Discorso simile, ma ancora più doloroso per Speranza, nel vedere il suo compagno tra alti e bassi da 16 anni, Alberto, cedere alle lusinghe della tentatrice Nunzia. I due passeranno addirittura un romantico week end assieme, gettando la ragazza campana nel più profondo sconforto. Per non parlare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella scorsa puntata di, avevamo salutato Serena e Davide e Nadia e Antonio, che alla fine avevano scelto di uscire assieme, dopo un falò di confronto. Questa sera tocca invece alle restanti tre coppie in “gioco” arrivare alla resa dei conti, dopo avvicinamenti molto pericolosi con le tentatrici da una parte, e la perdita di (quasi) certezze dall’altra. Nello, il fidanzato da sei anni di Carlotta, per esempio, sembra sempre più infatuato della single Benedetta. Discorso simile, ma ancora più doloroso per, nel vedere il suo compagno tra alti e bassi da 16 anni, Alberto, cedere alle lusinghe della tentatrice Nunzia. I due passeranno addirittura un romantico week end assieme, gettando la ragazza campana nel più profondo sconforto. Per non parlare di ...

