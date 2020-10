Spinazzola recrimina | «Dovevamo andare sul 2-0»

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leonardoha disputato la sua onesta partita. Italia-Olanda, però, non è andata come il terzino della Roma sperava. «Potevamo fare di più, magarisul 2-0 – ha detto alla Rai -. Oggi loro hanno tenuto di più nella fase difensiva dopo che all’andata avevano sofferto molto sulle corsie laterali. Hanno lasciato la difesa a quattro per sistemarsi con il 3-5-2. Hanno tanta qualità tra centrocampo e attacco». Chiusura dedicata al futuro: «Sappiamo che dovremo vincere con la Polonia. Lavoreremo per farlo» Foto: Youtube VivoAzzurro L'articolo: «sul 2-0» proviene da Alfredo Pedullà.