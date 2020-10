Lilt e lotta ai tumori al seno: l’Arco di Traiano si tinge di rosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel vivo la campagna “Nastro rosa Lilt for Women 2020”, promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute che, per l’intero mese di ottobre, pone al centro dell’attenzione la prevenzione del cancro al seno. Per l’occasione, la Lilt propone ai Comuni italiani l’illuminazione di un proprio monumento di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore alla mammella, per ricordare alle donne l’importanza vitale della prevenzione. E, proprio in onore della campagna “Nastro rosa”, questo fine settimana, l’Arco di Traiano di Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel vivo la campagna “Nastrofor Women 2020”, promossa dalla Lega Italiana per lacontro ie patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute che, per l’intero mese di ottobre, pone al centro dell’attenzione la prevenzione del cancro al. Per l’occasione, lapropone ai Comuni italiani l’illuminazione di un proprio monumento di, colore simbolo dellacontro il tumore alla mammella, per ricordare alle donne l’importanza vitale della prevenzione. E, proprio in onore della campagna “Nastro”, questo fine settimana, l’Arco didi Benevento ...

