Italia-Olanda | Mancini | “Problemi con i tamponi ma ora è tutto ok | siamo concentrati”

"Abbiamo avuto dei problemi con i test, ma ora è tutto ok. Noi siamo concentrati in vista di questa partita". Lo ha ribadito ai microfoni di Nos.nl il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini a poche ore dal fischio d'inizio del match tra Italia e Olanda, gara valida per la fase a gironi della Uefa Nations League. "E' speciale giocare a Bergamo per ciò che è successo ma non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni per questo match – ha aggiunto il ct azzurro -. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani. Sono ragazzi importanti per il futuro e abbiamo bisogno di crescere in vista dell'Europeo. Spinazzola? È un buon giocatore. Ha giocato per la Juventus e ora è alla Roma. Può crescere ...

