Eleonora Daniele: "Vittima di bullismo dopo le parole di Fedez, chiedo scusa a Chiara" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele ha chiesto scusa in diretta a Chiara Ferragni. La conduttrice Rai ha aperto la puntata di Storie Italiane di mercoledì 14 ottobre 2020 con una lunga ammenda nei confronti dell'imprenditrice digitale 33enne. Già nella giornata di ieri la presentatrice aveva condiviso un tweet di scuse ma ha deciso di rilasciare nuove dichiarazioni nel … L'articolo Eleonora Daniele: "Vittima di bullismo dopo le parole di Fedez, chiedo scusa a Chiara" proviene da Gossip e Tv.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - LissyNeumair : Eleonora Daniele sembra un po' Iconize: fa una cagata e poi cerca di scusarsi passando per vittima. Bel periodo per… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: 'sono stata vittima di bullismo' – VIDEO https://t.… - giuly0096 : RT @brunettecookie: Prossimamente a reti unificate Chiara Ferragni in: Non sapevo di essere presidente del consiglio. Diretto da: Eleonora… -