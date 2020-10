All’aeroporto di Torino nuovo Covid test point (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CASELLE TORINESE (ITALPRESS) – L’Aeroporto di Torino annuncia l’apertura del Covid test point aeroportuale a disposizione, su base volontaria, di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo.L’iniziativa, prima in Italia a combinare l’effettuazione di test sierologico e, in caso di esito positivo, tampone molecolare, nasce con l’obiettivo di contenere il rischio di diffusione del virus e permettere ai viaggiatori che scelgono il mezzo aereo di raggiungere nella massima sicurezza famigliari, amici e i propri contatti di lavoro.La struttura, realizzata in collaborazione con ASL Città di Torino e con Air Medical, fornisce ai passeggeri in viaggio da e per Torino Airport, in possesso di un documento di viaggio valido, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) CASELLE TORINESE (ITALPRESS) – L’Aeroporto diannuncia l’apertura delaeroportuale a disposizione, su base volontaria, di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo.L’iniziativa, prima in Italia a combinare l’effettuazione disierologico e, in caso di esito positivo, tampone molecolare, nasce con l’obiettivo di contenere il rischio di diffusione del virus e permettere ai viaggiatori che scelgono il mezzo aereo di raggiungere nella massima sicurezza famigliari, amici e i propri contatti di lavoro.La struttura, realizzata in collaborazione con ASL Città die con Air Medical, fornisce ai passeggeri in viaggio da e perAirport, in possesso di un documento di viaggio valido, un ...

