Noomi Rapace ritrova il suo aguzzino nel thriller “The Secret”. (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva nei cinema il 15 ottobre "The Secret", il film di Yuval Adler di cui vediamo una clip in esclusiva. La protagonista e coproduttrice Noomi Rapace ha voluto fortemente realizzare questo thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza. La protagonista, scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, ma quando rincontra l'S.S. che è stato il suo aguzzino, decide di rapirlo per vendicarsi. E' attraverso gli occhi di una sopravvissuta all'Olocausto che vedremo fronteggiarsi desiderio di riscatto e perdono. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020) Arriva nei cinema il 15 ottobre "The Secret", il film di Yuval Adler di cui vediamo una clip in esclusiva. La protagonista e coproduttriceha voluto fortemente realizzare questoemozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza. La protagonista, scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, ma quando rincontra l'S.S. che è stato il suo, decide di rapirlo per vendicarsi. E' attraverso gli occhi di una sopravvissuta all'Olocausto che vedremo fronteggiarsi desiderio di riscatto e perdono.

Arriva nei cinema il 15 ottobre "The Secret", il film di Yuval Adler di cui vediamo una clip in esclusiva. La protagonista e coproduttrice Noomi Rapace ha voluto fortemente realizzare questo thriller ...