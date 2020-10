Negativo il secondo tampone sull'azzurro El Shaarawy (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - È Negativo il secondo tampone effettuato sull'ex giallorosso Stefan El Shaarawy Negativo. Il Nazionale era risultato positivo al tampone fatto ieri sera anche se la carica virale risulta bassa. Al successivo test sierologico il calciatore azzurro era risultato Negativo ed era stato disposto l'isolamento in attesa dell'esito del secondo tampone, aveva annunciato in conferenza stampa a Bergamo il professor Andrea Ferretti, responsabile dell'area medica della Figc prima dell'allenamento della nazionale in vista della gara di domani con l'Olanda di Nations League. Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Èileffettuato'ex giallorosso Stefan El. Il Nazionale era risultato positivo alfatto ieri sera anche se la carica virale risulta bassa. Al successivo test sierologico il calciatoreera risultatoed era stato disposto l'isolamento in attesa dell'esito del, aveva annunciato in conferenza stampa a Bergamo il professor Andrea Ferretti, responsabile dell'area medica della Figc prima dell'allenamento della nazionale in vista della gara di domani con l'Olanda di Nations League.

