Matteo Bassetti | ' L' ultimo Dpcm? Colpita solo la movida È sbagliato dare sempre la colpa a qualcuno'

L'infettivologo del San Martino di Genova: "Si è voluto colpevolizzare i contagi che provengono dalle persone che fanno vita notturna. Mi aspettavo misure più decise sui trasporti" ...

Bassetti: “Covid? La letalità oggi è quasi azzerata"

Tra i contagiati, oggi lo 0,4-0,5% va in terapia intensiva, dove viene portato un paziente instabile a livello di respirazione o circolazione”. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malatti ...

