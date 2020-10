Faceva jogging vicino ai binari: muore travolto da un treno (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli investigatori stanno ancora identificando un uomo morto stamane dopo essere stato travolto da un treno sulla tratta ferroviaria che collega Noto ed Avola. L’Incidente mortale e’ avvenuto poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia ferroviaria e del commissariato di Avola che hanno eseguito i rilievi, l’uomo sembra stesse correndo vicino ai binari. In prossimita’ di una curva e’ stato travolto dal treno regionale 12799 di Trenitalia. Inutili i soccorsi, troppi gravi le lesioni riportate nell’impatto. Il traffico ferroviario e’ attualmente sospeso. I dodici viaggiatori che si trovavano a bordo del convoglio sono stati trasferiti con un pullman.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli investigatori stanno ancora identificando un uomo morto stamane dopo essere statoda unsulla tratta ferroviaria che collega Noto ed Avola. L’Incidente mortale e’ avvenuto poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia ferroviaria e del commissariato di Avola che hanno eseguito i rilievi, l’uomo sembra stesse correndoai. In prossimita’ di una curva e’ statodalregionale 12799 di Trenitalia. Inutili i soccorsi, troppi gravi le lesioni riportate nell’impatto. Il traffico ferroviario e’ attualmente sospeso. I dodici viaggiatori che si trovavano a bordo del convoglio sono stati trasferiti con un pullman.L'articolo MeteoWeb.

Lasiciliaweb : Faceva jogging, muore travolto da treno CLICCA PER LEGGERE - ilSicilia : #Cronaca #Stazioniferrovie Muore travolto da un treno, faceva jogging vicino ai binari - DebiruS : @Marco_Rizzo @ReiKashino Io non dimentico di quello che ha sfasciato la macchina al vicino che gli batteva i pezzi… - TriscarMariella : @GiancarloDeRisi Hanno scritto proprio cosi forse la signora avrà detto che faceva jogging - jklloyd : @AriannaPioli @Joe911S Qualcuno non la prenderà bene. Ricordo il tizio che da solo faceva jogging in spiaggia ed un… -

Ultime Notizie dalla rete : Faceva jogging Muore travolto da un treno, faceva jogging vicino ai binari ilSicilia.it Runner trentenne travolto e ucciso da un treno nel Siracusano

AVOLA (SIRACUSA) - Ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno mentre faceva jogging. Vittima dell’incidente mortale è un trentenne che stava praticando attività sportiva sulla linea ...

Attività sportiva e motoria consentite. Il nuovo Decreto anti Covid-19. Spadafora: “Salvo lo sport di base”

Licenziato nella notte il nuovo Decreto. L’attenzione degli sportivi si concentra su permessi e divieti indicati. La discussa attività motoria è consentita ...

AVOLA (SIRACUSA) - Ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno mentre faceva jogging. Vittima dell’incidente mortale è un trentenne che stava praticando attività sportiva sulla linea ...Licenziato nella notte il nuovo Decreto. L’attenzione degli sportivi si concentra su permessi e divieti indicati. La discussa attività motoria è consentita ...