“Ecco perché lei non ‘accetta’ Pierpaolo Pretelli”. Veleno su Elisabetta Gregoraci. E umiliazione per lui (Di martedì 13 ottobre 2020) Non passa giorno che Elisabetta Gregoraci non passi sotto la lente d’ingrandimento di qualche inquilino. La sua storia con Pierpaolo Pretelli ha fatto discutere molto e, una volta di più, Franceska Pepe che ci è andata pesantissima. In un clip infatti ha tirato fuori tutto quello che pensa, convinta che l’ex velino di Striscia debba lasciare ogni speranza. Il motivo? Un conto in banca non soddisfacente. Pronta e furente è arrivata la risposta di Elisabetta Gregoraci che in confessionale commenta: “Le ho trovare proprio di pessimo gusto”. Alfonso Signorini affonda il coltello nella piaga e durante la puntata serale sprona Pretelli a ribattere. “Secondo Franceska con la Gregoraci non hai possibilità perché lei ha un tenore ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Non passa giorno chenon passi sotto la lente d’ingrandimento di qualche inquilino. La sua storia conPretelli ha fatto discutere molto e, una volta di più, Franceska Pepe che ci è andata pesantissima. In un clip infatti ha tirato fuori tutto quello che pensa, convinta che l’ex velino di Striscia debba lasciare ogni speranza. Il motivo? Un conto in banca non soddisfacente. Pronta e furente è arrivata la risposta diche in confessionale commenta: “Le ho trovare proprio di pessimo gusto”. Alfonso Signorini affonda il coltello nella piaga e durante la puntata serale sprona Pretelli a ribattere. “Secondo Franceska con lanon hai possibilità perché lei ha un tenore ...

